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Merakla beklenen Thor: Ragnarok filminin fragmanı yayınlandı

11 Nisan 2017 20:53

Marvel evreninin mitolojik boyutunda geçen ve yıllardır kendine has hayran kitlesine başarıyla hitap eden Thor serisinin 3. yapımı Ragnarok için ilk fragman yayınlandı. Abartılı kostümler, vahşi makyajlar ve Led Zeppelin'in Immigrant Song şarkısı kullanılan fragmanı filmin takipçileri de beğendi. Taika Waititi'nin yönettiği Ragnarok, İskandinav mitolojisindeki kıyamet olgusuna gönderme yapıyor. Ölüm tanrıçası Hela’nın kazara serbest kalmasını ve Thor’un çekicini tek eliyle tuz buz etmesini ve onu gezegenden sürmesiyle gelişen olayları anlatıyor. Chris Hemsworth Thor'u, Tom Hiddlestone Loki'yi oynarken, Hela karakterini de Cate Blanchett canlandırıyor. Anthony Hopkins, Jeff Goldblum, Tessa Thompson ve Hulk olarak boy gösteren Mark Ruffalo bulunuyor. Film, 3 Kasım 2017'de vizyona girecek.

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