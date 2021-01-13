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Menemen Belediyesi başkanvekilliğini kazanan AKP'li Pehlivan: 22 yıllık bir hasreti sonlandırmış olduk

"Hedefim 200 bin kişiden 'Allah razı olsun' cümlesini duymaktır"

13 Ocak 2021 17:51

İzmir'in Menemen ilçe Belediyesi Başkan Vekili için kura çekimi yapıldı. Kuradan AKP adayı Aydın Pehlivan çıktı. Pehlivan kura sonrası yaptığı açıklamada "Hedefim 200 bin kişiden Allah'ın rızasını almak. 22 yıllık bir hasreti sonlandırmış olduk" dedi. 

Pehlivan şöyle konuştu; 

"Hedefim 200 bin kişiden 'Allah razı olsun' cümlesini duymaktır"

"200 bine yakın nüfusumuz var. 200 bin kişinin başkan vekili olmaya geliyorum. Hedefim 200 bin kişiden 'Allah razı olsun' cümlesini duymaktır. Menemen'de her şey noktalandı. Nihai olarak mahkememizin vermiş olduğu karar gereği yapılan dördüncü turda, kura çekiminin tekrarına karar verilmiştir. Bu kura çekimini bugün gerçekleştirdik ve rabbim bize nasip etti. Menemen'imizi inşallah AK Belediyecilik ile tanıştıracağız."

"22 yıllık bir hasreti sonlandırmış olduk"

"Yarından itibaren halkımız için gecemizi gündüzümüze katacağız. Seçim kampanyası bölümümüzde hazırlamış olduğumuz birçok proje vardı. İki yılımız bu konuyla ilgili kayıp oldu. Menemen Belediyesi'nin içinde bulunmuş olduğu durum tüm Türkiye tarafından medya aracılığıyla biliniyordu. Allah'ın izniyle biz bununla ilgili şikayet etmiyoruz. Bugünden itibaren halkımız ve belediyemiz için ne gerekiyorsa yapıyor olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, nasıl Türkiye'de AK Belediyecilik vermiş olduğu hizmetlerle kendini kanıtladıysa, Allah'ın izniyle aynısını Menemen halkı için de yapıyor olacağız. 22 yıllık bir hasreti sonlandırmış olduk."

CHP'nin başkan vekili adayı Deniz Karakurt da, "Menemenlilerin milli iradesi satılmıştır, gasp edilmiş, çalınmıştır" dedi. 

Ne olmuştu?

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un “zimmet ve irtikap” suçlamasıyla hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklanması ardından yapılan başkanvekilliği seçimi için CHP'li Deniz Karakurt ve AKP'li Aydın Pehlivan başkanvekilliği için yarıştı.

Seçimde üçüncü ve dördüncü turu eşitlikle biten seçim kurayla sonlanmıştı.

CHP'li Karakurt’un kazandığı kura sonrası Aydın Pehlivan, seçimi yargıya taşıdı ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

TIKLAYINIZ - Menemen Belediyesi'nde kura çekimi sonuçlandı

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