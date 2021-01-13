Menemen Belediyesi'nde kura çekimi sonuçlandı

Menemen Belediyesi Başkan Vekili kura çekimi yapıldı. Kuradan AKP adayı Aydın Pehlivan çıktı.

Menemen'de Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından başkanvekilliği seçimi için kura çekimi bugün İzmir Vali Yardımcısı Başkanlığı’nda saat 14.00’de yapıldı.

Üç kez yapılamayan kura çekimi için belediye meclisi bugün olağanüstü toplandı. Kuradan AKPi adayı Aydın Pehlivan çıktı.

Ne olmuştu?

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un “zimmet ve irtikap” suçlamasıyla hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklanması ardından yapılan başkanvekilliği seçimi için CHP'li Deniz Karakurt ve AKP'li Aydın Pehlivan başkanvekilliği için yarıştı.

Seçimde üçüncü ve dördüncü turu eşitlikle biten seçim kurayla sonlanmıştı.

CHP'li Karakurt’un kazandığı kura sonrası Aydın Pehlivan, seçimi yargıya taşıdı ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almıştı.