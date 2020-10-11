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'Menajerimi Ara' dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı

11 Ekim 2020 10:43

Ünlüler ve menajerlerinin gizli dünyasının kapılarını açan ‘Menajerimi Ara’nın yeni tanıtımı yayınlandı. Burçin Terzioğlu ve menajeri Çınar’ın (Fatih Artman) kıyafet çekişmeleri bölüme damga vuracak.

Her bölümüyle sosyal medyada gündem yaratan, seyircinin spot ışıklarının arkasındaki dünyayı merakla izlediği ‘Menajerimi Ara’nın Burçin Terzioğlu’nun konuk olduğu 8. bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Yine eğlenceli, duygusal ve bir o kadar da heyecanlı bir bölümün sinyallerini veren tanıtımda; Burçin Terzioğlu’nun hikaye gereği kendi tasarımı olan kıyafet ile ödül töreni sunmak istemesi sonucu menajeri Çınar’ın (Fatih Artman) gösteremediği dürüstlüğü Dicle (Ahsen Eroğlu) gösteriyor ama bu daha büyük bir krize sebep oluyor. Beren, (Yaprak Medine) Barış (Deniz Can Aktaş) için romantik bir akşam yemeği organize ediyor. Dicle’nin Barış (Deniz Can Aktaş) yüzünden yaşadığı kalp kırıklığınaysa anne tavsiyeleri ilaç oluyor.

Barış FalayCanan ErgüderFatih ArtmanAhsen EroğluDeniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği, ‘Menajerimi Ara’Ali Bilgin rejisi ile her Salı akşamı saat 20.00’de Star TV’de.

 

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