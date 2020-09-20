T24 LogoT24 Logo
Haberler

Melike Demirağ, Ruhi Su için 'Arkadaş'ı söyledi; "Ulaşılmaz bir doruk noktasıdır Ruhi Su"

Usta sanatçı Ruhi Su’nun bugün 35. ölüm yıl dönümü...

20 Eylül 2020 15:29

20 Eylül 1985’te kanser hastalığını yenemeyerek aramızdan ayrılan Ruhi Su için, özel bir parça okundu.

Ruhi Su Dostlar Korosu ile beraber şarkıcı ve oyuncu Melike Demirağ "Arkadaş" parçasını söyledi.

Ruhi Su Dostlar Korosu da sosyal medya hesabından söz konusu videoyu, şu notla paylaştı:

"#SabahınBirSahibiVar Ruhi Su’nun 35. ölüm yıldönümünde Ruhi Su Dostlar Korosu ve Melike Demirağ birlikte söylüyor; #Arkadaş"

Öte yandan, Ruhi Su Dostlar Korosu'nun sosyal medya hesabından yapılan bir başka paylaşımda da "Ölümünün 35. yılında Ruhi Su'yu, özel bir etkinlik ile anıyoruz. 19 Eylül akşamından itibaren, hafta boyunca çeşitli platformlardan sizlere ulaşacak olan anma programımız için ilgili yayınları takip edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Sanatçı Genco Erkal da Twitter'dan Ruhi Su için yaptığı paylaşımda "Benzersiz sesi ve özgün yorumuyla, besteleriyle, halk müziğine yeni bir boyut getirmiş, büyük usta, ulaşılmaz bir doruk noktasıdır Ruhi Su" dedi. 

TIKLAYINIZ - Müzisyen Ruhi Su ölümünün 35. yılında anıldı

ETİKETLER

ruhisudostlar korosuruhi sugenco erkal

Diğer Videolar

Timur Selçuk’un ardından sanatçı ve siyasetçilerin veda mesajları: ''Yapraksız kalıyor sanat ağacı yavaş yavaş''

Sapanca Gölü'ne giren kepçe tepki çekti

Ahmet Davutoğlu T24'te: Eski Türkiye geri döndü; başörtüsü ve din düşmanı küçük bir parti Türkiye'yi yönetiyor

Giresun'da şantiyeyi sel bastı; iş makinaları böyle sürüklendi

Hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk konuştu

İzmir'de kontrollü yıkım; NTV muhabiri anons yaparken bina bir anda böyle çöktü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Halk TV'deki canlı yayında 'AKP ve Joe Biden' iddiası; İsmail...

Akademisyen Özpek’ten Habertürk’e: Hiçbir akademik birikimi olmayanları izlettiğiniz için ya...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

CANLI BLOG | ABD'de son eyaletler sayılıyor; tarihi seçimde Biden...

ABD'de oy sayma işlemi sürüyor; işte canlı sonuçlar...

Somali'nin IMF'ye borçları, Türkiye'nin ihtiyat hesaplarında biriken parayla ödenecek...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Halk TV'deki canlı yayında 'AKP ve Joe Biden' iddiası; İsmail...

Akademisyen Özpek’ten Habertürk’e: Hiçbir akademik birikimi olmayanları izlettiğiniz için ya...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24