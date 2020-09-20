Müzisyen Ruhi Su ölümünün 35. yılında anıldı

Çok sesli halk müziğinin öncülerinden Ruhi Su, ölümünün 35. yılında sevenleri tarafından anıldı.

Sosyal medyada #RuhiSu etiketi açıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''Halk müziğine ömrünü vermiş, sesiyle çok sayıda türküyü ölümsüz kılmış büyük sanatçı #RuhiSu'yu yaşamını yitirişinin 35'inci yıldönümünde saygıyla anıyorum'' şeklinde paylaşım yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, ''Ne mutlu ki bize insan olmuşuz. İnsan sevgisini gerçek bilmişiz. İnsanın dalında açıp gülmüşüz. Muhabbet insana, insan olana.' Ömrünü türkülere adayan Anadolu'nun ulu çınarı Ruhi Su'ya selam olsun!'' ifadeleriyle sanatçıyı andı.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, ''Büyük Usta, Halk Ozanı Ruhi Su’yun aramızdan ayrılışının 35. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyorum'' yazdı.

İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sanatçının Dinleyin Arkadaşlar türküsünden alıntı yaparak, ''Herkese yeter dünya. Herkese yeter ekmek' Türküleriyle işçinin, emekçinin sesi oldu. Halkını ve halkçılığı hiç bırakmadı. Aramızdan ayrılışının 35. yılında saygıyla anıyorum. #RuhiSu'' dedi.

Ankara Çankaya Belediyesi, ''Adı Çankaya'da yaşıyor... Büyük Usta, Halk Ozanı Ruhi Su'yu saygı ve özlemle anıyoruz. #RuhiSu'' yazarak Ruhi Su Parkı'ndan görüntüler paylaştı.

Gazeteci Serhan Asker, ''Nazım Hikmet hapisten çıkmış. Yolda Ruhi Su ile karşılaşır. Hapiste radyoda hep senin türküleri dinledim. Bu aksam bağlamanla bekliyorum.' #RuhiSu yolda Behice Boran'a da söyler. Evde büyük koro olur. Gece "Gelin Canlar Bir olalım" ile biter. Devrimciler Korosu.'' ifadelerini kullandı.

Ruhi Su'nun hayatı

Mehmet Ruhi Su, 1912 yılında Van'da doğdu. Memur olarak çalışan babasının tayini nedeniyle çocukluğunun büyük bir bölümünü burada geçirdi. Genç yaşlarda babasını ve kısa zaman sonra da annesini kaybetti.

Gençlik yıllarını yanlarına verildiği yoksul bir aile ve daha sonra da öksüzler yurdunda geçirdi. Bir ara İstanbul'da askeri okullarda okudu, ancak müzik sevgisi onu yeni arayışlara itti.

Adana Öğretmen Okulu'nda okurken, Ankara'ya Müzik Öğretmen Okulu'na (Musiki Muallim Mektebi) girmeyi başardı.1942`de Ankara Devlet Konservatuarını`nın Şan bölümünü bitirdi. Aynı yıllarda sırasıyla Ankara Cebeci İkinci Ortaokulu`nda sonra Hasanoğlan Köy Enstitüsü`nde müzik öğretmenliği yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’na seçildi, konservatuarın opera bölümünde de okudu ve daha sonra da Devlet Operası'nda çalıştı. Devlet Operası sanatçısı olarak, Bastien Bastienne, Satılmış Nişanlı, Madame Butterfly, Fidelio, Tosca, Yarasa, Aşk iksiri, Rigoletto, Figaro'nun Düğünü, Maskeli Balo ve Konsolos gibi operalarda rol aldı.



Ankara Radyosu`nda 15 günde bir yayınlanan türkü programları düzenledi; Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi`nde büyük bir koro oluşturdu. Aldığı klasik batı müziği eğitimi türkülerinin yorum ve icrasına yaklaşımının kurumsal temelini oluşturdu.



Ruhi Su, 1952-1957 yılları arasında 1951 Türkiye Komünist Partisi (TKP) tevkifatı dolayısı ile hapis yattı. 1960'ta İstanbul'da Taksim Belediye Gazinosu'nda sahneye çıkan Ruhi Su, bir yandan da halk türkülerini kaydedip, arşivleme görevini üstlendi. Bu arada radyoda da 'Basbariton Ruhi Su Türküler Söylüyor' anonsuyla sunulan bir radyo programı yaptı. Bu programlardan birinde söylediği "Serdari Halimiz Böyle N'olacak? Kısa çöp uzundan hakkın alacak" türküsü nedeniyle radyodaki işine son verildi.



Söylediği türkülerdeki siyasi vurgular yüzünden aleyhinde kampanyalar başlatılan ve işini kaybeden sanatçı, türküleri derleyip, yeniden yorumlama işine kendi başına devam etti. 1975'te Dostlar Korosu’nu kurdu. 1978'den sonra ürettiği kasetlerle halk müziğinin, yaygınlaşmasına büyük katkıda bulundu.



Ruhi Su, 12 Eylül yönetiminin engellemeleri yüzünden yurtdışında tedavi şansı bulamadı ve 20 Eylül 1985'te öldü. Mezarı İstanbul Zincirlikuyu'dadır.