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Melih Bulu "6 ayda biter" demişti; Boğaziçi akademisyenleri eylemlerinin 6'ıncı ayında seslendi: "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz"

Bulu, kendisine yönelik protestolar için "Bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak" demişti

02 Temmuz 2021 16:29

Bağaziçi akademisyenleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı rektörlüğe sırtlarını dönenen akademisyenlerin eylemi 180'inci gününde. 

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, kayyum Rektör Melih Bulu’nun istifası talebiyle başlattıkları nöbet eyleminde 123. kez bir araya geldi. Bulu’nun "6 ay sürer" dediği eylemlerinde 6. ayını dolduran akademisyenler Kuzey Kampüsten Güney Kampüse yürüyerek “Bugün tarihi bir gün. Bir kez daha kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre hocalarını yalnız bırakmayan Boğaziçili öğrenciler de yürüyüşe destek vererek hep birlikte "Kayyumlar gidecek biz kalacağız", "Melih Bulu rektörümüz değildir", "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" sloganlarını attılar.

Yürüyüşte öğrenciler "İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz" pankartı açarken, bir akademisyen de Sivas’ta katledilen şair Metin Altıok’un kitabıyla yürüyerek Madımak Katliamı’nı hatırlattı.

Rektörlüğe sırt dönme eyleminin ardından akademisyenler tarafından yapılan açıklamada, nöbet eylemlerinin 123. direnişin 180. gününde oldukları hatırlatılarak “Bugün tarihi bir gün. Gayrimeşru rektör atamasına karşı eylemlerimizin 6. ayını doldurduk. İlk günden beri kayyum rektör atamasını kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" denildi.

TIKLAYIN - Boğaziçililerden "Bu kriz 6 aya bitecek" diyen Melih Bulu'ya yanıt: Dört yıl da kalsa bu protestolar devam eder

 
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