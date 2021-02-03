Boğaziçililerden "Bu kriz 6 aya bitecek" diyen Melih Bulu'ya yanıt: Dört yıl da kalsa bu protestolar devam eder

Boğaziçili öğrenciler bugün de Güney Kampüs'te bir araya gelerek rektör atamasını ve gözaltıları protesto etti. Öğrenciler, Melih Bulu istifa edene kadar eylemlerine devam edeceklerini aktardı.

Bulu'nun 1 Şubat tarihinde üniversite kampüsünde meydana gelen protestoların LGBTİ+ Kulübü'nün kapatılması nedeniyle gerçekleştirildiği açıklamasına ilişkin de konuşan öğrenciler, "Kulübün kapatılmasını biz daha sonra öğrendik. O günkü protestomuzun sebebi Melih Bulu’nun bizi muhatap alması, gözaltına alınan, tutuklanan arkadaşlarımızla ilgili bizimle iletişime geçmesiydi" ifadesini kullandı.

"Melih Bulu gidene kadar buradayız"

Öğrenciler, Rektör Melih Bulu'nun asla istifa etmeyeceği, bu krizin 6 ayda sona öreceği yönündeki açıklamalarına ve pazartesi günkü eylemlerin LGBT ile ilişkilendirilmesine tepkilerini dile getirdiler:

"Eylemlerin ne kadar süreceği ile ilgili hiç birimizin öngörüsü yoktu ama Melih ben 6 ay dayanabilirim diyorsa biz bunu 6 ay ile sınırlandırmayız, devam ederiz. Melih Bulu istifa edene kadar buradayız."

"Çok yanlış düşünüyor. 6 ay sürmeyecek, Melih Bulu istifa etmeyi reddettiği sürece biz protestolarımıza devam edeceğiz. Mezun olmamız da bunu değiştirmeyecek. Gidene kadar buradayız."

"Pazartesi günü olan eylemimizin sebebi hiçbir şekilde LGBT Kulübü’nün kapatılması değil. Kulübün kapatılmasını biz daha sonra öğrendik. O günkü protestomuzun sebebi Melih Bulu’nun bizi muhatap alması, gözaltına alınan, tutuklanan arkadaşlarımızla ilgili bizimle iletişime geçmesi, bizi neden Güney Kapı’nın içine kilitlediğini öğrenmekti. Amacımız Bulu’nun istifa etmesi, kayyum rektörlüğü bırakması."

"İki yıl da kalsa dört yıl da kalsa bu protestolar devam eder. Hepimizin istediği şey kendisinin burada ne kadar istenmediğini fark edip bir an önce gitmesi. 6 ay diyorsa 6 ay, 1 yıl diyorsa 1 yıl. O burada kaldığı sürece protestolar devam edecek."

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