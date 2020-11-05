Mehmet Tezkan: Koronavirüs salgınıyla başa çıkamıyoruz çünkü paramız yok; Hazine tam takır...

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda yeni tip Koronavirüs salgını ile Avrupa ülkeleri ve Türkiye'nin mücadelesini konu aldı. Tezkan, "Koronavirüs salgınıyla başa çıkamıyoruz çünkü paramız yok, hazine tam takır da ondan" ifadesini kullandı.

Avrupa'daki ülkelerde önlemler alındığını, Türkiye'de ise vaka sayısının açıklanmadığını, 'hasta' sayısının açıklandığını belirten Tezkan, iş yerlerine saat 22.00'dan sonrasına ilişkin getirilen önlemler için, "Berberler zaten 22.00'dan sonra kapalı, 'hayatı etkilemesin' diyorlar. Çünkü Avrupa'daki önlemler Türkiye'de alınsa bedelini ödemek zorunda iktidar. Esnafsın ne yapacaksın, karşılığını vermek zorunda" dedi.

Tezkan, Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs salgını için ayırdığı bir parası olmadığını ve bu nedenle önlem alamadığını vurguladı.

Tezkan, "Koronavirüs salgınıyla başa çıkamıyoruz çünkü paramız yok, hazine tam takır da ondan" ifadesini kullandı.