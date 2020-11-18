T24 LogoT24 Logo
Aslında ne oldu?

Mehmet Tezkan: Korona ile mücadelede partizanlık olmaz!

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

18 Kasım 2020 13:39

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalara değindi. 

İçişleri Bakanlığı'nın getirdiği kısıtlamalar ile Nisan ayındaki döneme geri dönüldüğünü belirten Tezkan, kısıtlamaların doğru olduğunu belirtti. "Toplu taşıma en çok bulaşın olduğu yerlerden birisi. Belediye bakanlığa diyor ki 'Ver verileri bana, en azından Covid-19 olan biri bir süre toplu taşımaya binemesin" diyen Tezkan, "Sağlık Bakanlığı, verileri belediyelere CHP'li diye vermiyor. Korona ile mücadelede partizanlık olmaz" diye konuştu. 

Tezkan videoya şu notu düştü;

"Korona ile mücadelede partizanlık olmaz.. Büyük kentlerde bulaşı en çok toplu taşıma araçlarında oluyor.. Kahveler lokantalar kapatıldı ama Sağlık Bakanlığı verileri belediyelerle paylaşmadığı için toplu taşımalarda önlem alınamıyor.. Metrobüs, otobüs, metro, tren virüs kaynıyor"

ETİKETLER

mehmet tezkantezkangazeteciyazarkoronavirüskısıtlamayorum

Diğer Videolar

Başıboş at trafiği birbirine kattı

Çin’de Covid-19'a karşı aşılamalar başladı

Veteriner hekime şiddet kamerada

Turistlere yemek servisi açıp "yasaktan haberim yok" dedi

Kent meydanına buzdan uçak gemisi yapıldı

Prof. Dr. Haluk Topaloğlu, SMA hastaları için yapılan kampanyaları değerlendirdi: "Hiçbir tedavi mucizevi değil, gen tedavisinin de yan tesiri var"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını dinlemeden mikrofonu geri çekti...

Onursal Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yorumladı: "AKP’nin vekilleri ve medyası, siz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ali Koç; "Ona pahalıya mal olacak" demişti; Fenerbahçe'nin Max Kruse'ye...

Metropoll araştırması: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ve Mansur Yavaş karşılaşmasında, Mansur...

Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi belli oldu...

Sağlık Bakanı Koca'dan SMA hastası çocuklar için başlatılan kampanyaya tepki:...

MasterChef 2020 şampiyonu belli oldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını dinlemeden mikrofonu geri çekti...

Onursal Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yorumladı: "AKP’nin vekilleri ve medyası, siz...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24