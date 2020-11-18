Mehmet Tezkan: Korona ile mücadelede partizanlık olmaz!

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalara değindi.

İçişleri Bakanlığı'nın getirdiği kısıtlamalar ile Nisan ayındaki döneme geri dönüldüğünü belirten Tezkan, kısıtlamaların doğru olduğunu belirtti. "Toplu taşıma en çok bulaşın olduğu yerlerden birisi. Belediye bakanlığa diyor ki 'Ver verileri bana, en azından Covid-19 olan biri bir süre toplu taşımaya binemesin" diyen Tezkan, "Sağlık Bakanlığı, verileri belediyelere CHP'li diye vermiyor. Korona ile mücadelede partizanlık olmaz" diye konuştu.

Tezkan videoya şu notu düştü;

"Korona ile mücadelede partizanlık olmaz.. Büyük kentlerde bulaşı en çok toplu taşıma araçlarında oluyor.. Kahveler lokantalar kapatıldı ama Sağlık Bakanlığı verileri belediyelerle paylaşmadığı için toplu taşımalarda önlem alınamıyor.. Metrobüs, otobüs, metro, tren virüs kaynıyor"