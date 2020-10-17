Mehmet Tezkan: Erken seçim isteyen neredeyse hain ilan edilecek

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda erken seçim tartışmalarını değerlendirdi.

Muhalefetin erken seçim istediğini AKP ve MHP'nin buna karşı çıktığını belirten Tezkan, "Bahçeli 'sen kimden akıl alıyorsun, bir üst akıl sana bu emri verdi. Dışarıdan birilerinin oyunu var' diyor. AKP Genel Başkanı da 'erken seçim işi kabine devleti işidir. Biz erken seçime gitmeyiz' diyor. Muhalefet 'ülke batıyor, hadi erken seçim' diyor. Yazar-çizer takımı da erken seçim isteyenleri hainlikle suçluyor" şeklinde konuştu.