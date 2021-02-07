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Aslında ne oldu?

Mehmet Tezkan: Dibe batmış Merkez Bankası çevirmiş gözünü Batı'ya, "Ne olur gelin" diyor

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

07 Şubat 2021 18:19

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda, TL'nin dolar karşısında değer kazanmasını konu edindi.

"2018'in ağustos ayını hatırlatırım; dolar bir anda yükselmişti, fonlar TL'den çıkıp gidiyorlardı. Aynı şey bu sene de oldu, kasım aylarında" diyen Tezkan, "İktidar çok sinirlendi, "Üst aklın ekonomimizi çökertmek için yaptığı bir girişimdir" dediler. "Arkasında farklı güçler var" dediler. "Türkiye'ye diz çöktürmek istiyorlar" dediler" diye konuştu. 

Tezkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi aynı fonlar milyarlarca dolar parayla geri geldi. Dolar aşağı indi, TL değer kazandı. O gün parayı götürüyorlardı, dış müdahale; şimdi getiriyorlar, yine dış müdahale. Demek ki "Bizi çökertmek istiyorlar, Üst akıl, alt akıl" yok. Piyasanın kuralları var. Bu bize gösterdi. Artık "Dış güçler" diyerek insanları kandırmasınlar. Dibe batmış Merkez Bankası biraz kurtarma amacıyla çevirmiş gözünü Batı'ya, "Ne olur gelin" diyor." 

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