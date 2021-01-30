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Aslında ne oldu?

Mehmet Tezkan: Dayanma gücümüz kalmadı; deprem vergisini arttırmaları iflasın ilanıdır

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

30 Ocak 2021 19:24

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda artırılan deprem vergileri konusuna değindi.

Tezkan, "Gelişmiş ülkeler vatandaşına yardım yaparken bizim iktidar bizden sürekli para istiyor" derken, "Kim ne derse desin, iktidarın köprüye yaptığı yüzde 25 zam belirleyici oldu. Etiketlerin her gün ufa ufak değişmesinin nedeni bu, yedire yedire yüzde 25'e kadar zammı getiricekler. Domates 8 liraydı, 10 lira olur mu diyorlar. Sen niye yüzde 25 zam yaptın?" ifadesini kullandı.

Geçiş garantisi verilen köprü projelerine değinen Tezkan, "O köprüleri yapanlar anlaşmasını zaten dolarla yaptılar. İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü 135 bin araç garantili. Şimdi her gün geçilse de geçilmese de 135 bin araç zerinden 3 dolar + KDV takır takır ödeniyor. Yüzde 25 zammı niye yaptı? Parası yok, bizden para istiyor" şeklinde konuştu.

"Bu hakkaten iflasın ilanıdır"

"Bütün ülkeler vatandaşına yardım yaparken bizim iktidar para istiyor" diyen Tezkan "Deprem vergisinin oranını yüzde 7,5'tan yüzde 10'a çıkardı. İşsizlik had safhada, iktidar hala diyor ki daha fazla vergi verin. Korona'nın çıktığı ilk günleri hatırlayın, bizim iktidar IBAN yayınladı, para verin para diye. Bu hakkaten iflasın ilanıdır" dedi.

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