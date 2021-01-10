Mehmet Tezkan'dan Fahrettin Altun'a teklif: "Heyet kuralım, 40 yıl önceki medya ile bugünkü medyayı karşılaştıralım"

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a seslendi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda "Ülkemizde basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti alanı da 20 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak ölçüde genişletilmiş ve güvence altına alınmıştır" diyen Fahrettin Altun'a Tezkan'dan bir teklif geldi. "İktidar buna karar veremez, buna karar verecek çalışanlardır" diyen Tezkan, "Alalım 20 yıl önceyi, herhangi bir gazeteyle bugünün herhangi bir gazetesini karşılaştıralım. Hangisinde fikir özgürlükleri daha geniş... 10 yıl önceye, 40 yıl önceye gidelim... 70'li yıllara gidersek Fahrettin Bey biraz kızarır. O zaman hiciv vardı. Siyasi mizah vardı. Bırakın siyasiyi, mizah bırakmadılar ülkede. Bir heyet kuralım, 20, 30 yıl önceki gazeteleri çıkaralım. Bakalım hangi dönem daha özgürmüşüz" diye konuştu.