Mehmet Ali Erbil'den neşeli video; yorum yağdı

Ünlü şovmen, Sera Tokdemir'in kendisi için yaptığı kısırı yediği keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Erbil'in neşeli hallerine beğeni ve yorum yağdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü isme; "Oh afiyet olsun, sağlık olsun", "Ekranlarda görmek dileğiyle sizi seviyoruz", "Ömrünüz uzun olsun", "abi afiyet bal şeker olsun. Çok seviliyorsun", "Arada böyle gönderiler paylaş, merakta bırakma biz sevenlerini" gibi yorumlar yaptı.

Ne olmuştu?

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı ve aylarca yoğun bakımda kalmıştı.