Mehmet Ali Erbil'den neşeli video; yorum yağdı

16 Mart 2021 20:48
İki yıl önce evinin banyosunda düşüp yaralandıktan sonra aylarca yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, oyuncu Sera Tokdemir'in kendisi için yaptığı kısırı yerken çekilen videoyu "Canım Serom geldi" notuyla paylaştı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü şovmenin paylaşımı ilgi gördü.
Evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süredir tedavi gören ve sağlığı giderek iyileştiği öğrenilen şovmen, sıkıntılı günleri geride bırakmış gibi gözüküyor.
Oyuncu Sera Tokdemir, Mehmet Ali Erbil'in evine ziyarete gitti. Erbil'in evine eli boş gitmeyen Tokdemir, ünlü şovmene özel bir de kısır yaptı.
Ünlü şovmen, Sera Tokdemir'in kendisi için yaptığı kısırı yediği keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Erbil'in neşeli hallerine beğeni ve yorum yağdı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü isme; "Oh afiyet olsun, sağlık olsun", "Ekranlarda görmek dileğiyle sizi seviyoruz", "Ömrünüz uzun olsun", "abi afiyet bal şeker olsun. Çok seviliyorsun", "Arada böyle gönderiler paylaş, merakta bırakma biz sevenlerini" gibi yorumlar yaptı.
Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı ve aylarca yoğun bakımda kalmıştı.
Erbil, çalışamadığı bu dönemde kiralarla geçindiği belirterek, “Allah’tan bugüne kadar savmamışım ev almışım, kiralarla geçiniyorum. Ancak pandemi döneminde kiralar da ödenmiyor. Allah sağlık versin ne yapayım. Allah dünyayı da şu beladan kurtarsa sonra kavuşsak birbirimize" demişti.
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