Mehmet Ali Çelebi, Muharrem İnce'nin de yer aldığı bir video paylaştı: Kutuplaştıran siyaset bitiyor; geliyoruz az kaldı

Eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Muharrem İnce'nin de yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak "Kutuplaştıran siyaset bitiyor; geliyoruz az kaldı" dedi.

Mehmet Ali Çelebi, eski partisi CHP'den 29 Ocak'ta 3 milletvekili ile beraber istifa etmiş, Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından paylaştığı ve Muharrem İnce ile birlikte yer aldıkları videoya Çelebi, "Geliyoruz az kaldı. Milletimizin gözü aydın" notunu düştü.