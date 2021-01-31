CHP’den istifa eden Mehmet Ali Çelebi: "Saray operasyonu" diyenler Urla ve Menemen'e baksın, “Sarayın adamı” diyenler kalıbının adamı olsun

CHP’den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, saray operasyonu suçlamasına, yerel seçimden önce adaylıklarına itiraz ettiği Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un FETÖ'den ve Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yolsuzluktan tutuklandığını hatırlatarak yanıt verdi.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Çelebi, "Bize 'Sarayın adamı' diyenler kalıbının adamı olsun. Öyle bir şey olabilir mi! AKP- FETÖ ortaklığından ötürü biz yıllarca cezaevinde kalacağız ama sizi eleştirince sarayın adamı olacağız. Saray operasyonu diyenler Urla ve Menemen'e baksın. İtiraz eden bendim. İki sene sonrasını gördüm. Şimdi de iki sene sonrasını görüyoruz. Bu politikalarla cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılamaz." dedi.

Çelebi, "Silivri'de savunmamızı yaparken, yanımızda ne basın vardı, ne bir şey. Onların ilgisi haklılığımı ortadan kaldırır mı? Bizi bu noktaya getirenler ilgiyi ortaya çıkardı." diye konuştu.

Çelebi sorulara şu yanıtları verdi:

-Böyle bir suçlama bekliyor muydunuz?

"Hiç beklemiyorduk. Çünkü iki senelik bir sürecin üstüne bir mektup var. Mektubun içeriğiyle ilgili beyanat var. O zaman yapılmayan bu eleştirinin biz gittiğimizde yapılması çirkindir. Mektubumuza en çok üzülen AKP'dir. Çünkü mektubun gereği yapılsa AKP iktidarda kalamaz.

-Bundan sonra ne yapacaksınız?

O mektuptaki ilkelere dair bir siyasi oluşum yaratabilirsek, bu Memleket Hareketi de olabilir, içeride başaramadığımızı kendimiz kurabiliriz. İnce ile görüşüyoruz.

-Neden kalıp mücadele etmediniz?

Bize karşı yok sayma ve tuzluk muamelesi var. Gelecek Partisi'nin kaç vekili var? Sıfır. DEVA'nın? Bir. Nasıl karşılandılar? Biz üç vekiliz, mektup yazıyoruz, sözlü bile dönülmüyor. Bu kabul edilebilir değil."