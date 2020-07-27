Medipol Başakşehir'den Erdoğan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.

Erdoğan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çekindi. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Alexandru Epureanu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu 12 numaralı Başakşehir forması hediye etti.