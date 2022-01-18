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Meclis önünde "Regl ürünleri ücretsiz olsun" diyen kadınlar gözaltına alındı

"Ped, tampon lüks değil temel ihtiyaçtı

18 Ocak 2022 17:26

Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde "Regl ürünleri ücretsiz olsun" eylemi yapan kadınlar  gözaltına alındı.

Yaklaşık yüzde 50 zamlanan ve yüzde 18 KDV alınan regl ürünlerinin ücretsiz olması talebi ile Ankara’da Meclis'e yürümek isteyen kadınlar,  polis tarafından engellendi. Engellemeye rağmen yürümek isteyen kadınlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve "Ped, tampon lüks değil temel ihtiyaçtır" sloganlarını attı.

Konuya ilişkin "Mor Dayanışma" isimli bir sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Ankara'da ‘regl ürünleri ücretsiz olsun’  talepleri için TBMM'ye yürümek isteyen Mor Dayanışma ve Kampüs Cadıları'ndan kadınlar engellendi ve göz altına alındı! Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın!"

 

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