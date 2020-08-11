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Mauritius'da okyanusa akan 4 bin ton petrolün temizlenmesi için saç bağışı yapılıyor

Mauritius açıklarında kayalıklara oturan gemi ikiye bölünerek 4 bin ton petrolü denize akıtmıştı

11 Ağustos 2020 14:27

Hint Okyanusu'nun güney batısında bulunan ada ülkesi Mauritius'da Japon tanker gemisinin yaptığı kaza sonrası denize akan binlerce ton petrolün temizlenmesi için ülkede "saç kestirme kampanyası" başladı.

İnsan saçının ve balıkçı ağlarının su üstündeki petrolü temizlemede oldukça etkili olduğunun açıklanması üzerine, birçok kişi gönüllü olarak saçını kestirdi ve yetkililere teslim etti. Bazı berberler ülkede başlatılan seferberlik sonrası ücretsiz saç kesimi ya da indirim yapmaya başladı.

Turism acentası Mauritius Conscious'un sahibi Romina Tello, "İnsan saçı petrolü emiyor ancak suyu bırakma özelliğine sahip" diyerek, kampanyaya birçok kişinin destek olduğunu, okyanusun temizlenmesi çalışmalarına da vatandaşların gönüllü olarak yardım ettiğini belirtti.

Japon tanker gemisi MV Wakashio'nun temmuz ayı sonrasında Mauritius açıklarında kayalıklara oturmasından bir hafta sonra, gemi ikiye bölünerek içerisindeki 4 bin ton petrol denize akmış, ülkede acil durum ilan edilmişti.

Gelişme sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklama yapmış, eski Fransız sömürgesi olan adaya her türlü desteği sağlayacaklarını duyurmuştu.

 

Kaynak: Euronews

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