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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı vatandaşı gözetliyor: Gel gel kaçma!

Uğur İbrahim Alay, salgın konusunda vatandaşı duraklardaki canlı yayın sistemiyle uyardı

13 Ağustos 2020 13:13

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ilde artan yeni tip Koronavirüs vakaları nedeniyle, duraklarda canlı yayın sistemiyle uyarılarda bulundu. Bir gencin maske takmayıp durağın arkasına saklanarak başkana görünmemeye çalıştığı anlar, kameralara yansıdı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Canlı yayın sistemi kurarak otobüs duraklarında başlattığımız teknolojik hizmet bu alanda ülkemizde bir ilk. Pandemi sürecinde Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için her türlü imkanı kullanmaya devam edeceğiz. Koronavirüs belasından kurtulmak, salgının artış hızını kesmek için gereken her imkanı seferber ediyoruz. Bu salgından kurtulup, eski rahat günlerimize elbet döneceğiz. Vatandaşlarımızın bu süreçte sabırlı olmalarını ve kurallara uymalarını rica ediyorum" dedi.

Başkan Altay’ın canlı yayına katılması ve duraktaki vatandaşlarla görüşme yapması şaşkınlıkla karşılandı. Başkan Altay’ı otobüs durağındaki ekranda canlı olarak gören vatandaşlar ilk anda şaşkınlıklarını gizleyemezken, uygulamayı beğendiklerini ve maske ve sosyal mesafe kuralına uyacaklarını ifade etti.

Farklı noktalarda kurulması hedefleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan teknolojik kamerayla canlı takip uygulamasının farklı noktalara da kurularak yangınlaştırılması hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte gerek toplu ulaşım araçlarında, gerekse esnaf ziyaretleri ile koronavirüs tedbirlerini yerinde inceleyerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

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