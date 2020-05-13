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Maske takmama cezasına itiraz eden kişi ters kelepçeyle gözaltına alındı!

13 Mayıs 2020 19:41

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda yeni tip Koronavirüs günlerinde maske takmayan ve gazeteci Özer Akdemir'in Twitter hesabından paylaştığı videoya göre, maske takmama cezasına itiraz eden vatandaşa onlarca vatandaşın önünde ters kelepçe takıldı. Gözaltına alındı. 

Aydın'da Valiliğin aldığı karar göre maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. 

Aydın Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, normalleşme süreci boyunca ilimiz kent meydanı, cadde ve sokaklarında tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takması zorunludur. Kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmelidir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır" denilmişti. 

 

 

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