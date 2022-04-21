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Marmaris'te zabıta, çevrecilerden astıkları dövizleri indirmesini istedi

İmza çalışmasını yürütenler zabıtanın talebi reddetti

21 Nisan 2022 15:20

Marmaris Kent Konseyi'nin yaşam alanlarıyla ilgili kararların parçası olmak ve bu kararlarda sözünü söyleyebilmek amacıyla kurduğu Çevre Meclisi'nin yürüttüğü imza kampanyası Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi tarafından engellendi. Çalışma esnasında Belediye yöneticilerinin talimatı üzerine zabıta memurları tarafından imza masasının arkasında bulunan ve belediyeyi eleştiren dövizlerin kaldırılması istendi. İmza çalışmasını yürütenler zabıtanın talebi reddetti. 

TIKLAYIN - Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi: Çevre Meclisi'nin imza kampanyası Kaymakamlık ve Marmaris Belediyesi tarafından engellendi

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