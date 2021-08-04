Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nin yangından önceki ve sonraki hali

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nin yangından önceki ve sonraki hali hazırlanan bir video ile gösterildi.

Marmaris İlçesine Bağlı İçmeler Mahallesinde günler süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangının hasar verdiği bir bölgenin önceki ve sonraki durumu havadan drone ile görüntülendi. Yangın öncesi yemyeşil olan ilçe yangından sonra siyaha büründü.

İçmeler Mahallesinde ormanlık alan tamamen küle dönerken yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan ağaçların kurtarıldığı görülüyor. Öncesi ve sonrasında aynı yerden çekilen kareler ise yangının neden olduğu yıkımı net bir şekilde gösteriyor.