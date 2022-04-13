Marmara Hukuk mezunu Dublin'de kuryelik yapan Tuğçe: 15 bin maaşla dahi Türkiye'ye dönmem

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu belirten 28 yaşındaki Tuğçe isimli kadının sözleri sosyal medyada viral oldu. Sokak röportajında çekildiği anlaşılan görüntülerde Tuğçe, Delivero ile İrlanda'nın başkenti Dublin'de kuryelik yaptığını söyledi. Muhabirin 15 bin TL maaş ile Türkiye'de avukatlık yapar mısın sorusuna verdiği yanıt ise şaşırtıcıydı.

Bir buçuk yıldır Dublin'de yaşadığını ve hiç Türkiye'ye gitmediğini ifade edern Tuğçe, muhabirin 15 bin TL maaş ile Türkiye'de avukatlık yapar mısın sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yok gitmem. Delivero ile devam edetim yine de gitmem. Buradaki yaşantıya alıştım, daha rahat ve iyi hissettiriyor. Kendime vakit kalıyor. Bir de İngilizceyi hâlâ oturttuğumu düşünmüyorum. O yüzden gitmem. Hâlâ avukat arkadaşlarım "Gelip nasıl dönerci olabiliriz" diye yazıyorlar. Tüm Sivaslılara selam gönderiyorum".