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Market çalışanı kadın taciz edildi; yetkililerin kamera görüntülerini vermek istemediği iddia edildi

''Tacizde bulunan kişi ifadesinin ardından serbest kaldı''

25 Aralık 2020 12:56

T24 Haber Merkezi

Bilinen bir market zincirinin İstanbul-Pendik'teki şubesinde kasada görevli bir kadın çalışan, bilinen unlü mamül firması çalışanı olduğu iddia edilen kişi tarafından taciz edildi.

C.A isimli kişinin market çalışanı G. B.’yi taciz ettiği görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Olaya diğer market çalışanı İ.D. müdahale etti. Tornavida kullanan C.A. hakkında İ.D. şikayetçi oldu.

İ.D.'nin ifadesine göre market sorumluları güvenlik kamerası görüntülerini vermek istemedi bunun üzerine İ.D. görüntüleri alarak sosyal medya hesabından paylaştı. T24’e konuşan İ.D. ‘’Beni bölge sorumluları uyardı. Ben bu videoyu gizlice aldım.Videoları silmem söylendi yoksa yasal olarak benimle uğraşacaklarını söylediler. Diğer personel arkadaşlarımla da beni ikna etmeleri için özel olarak konuştular. Tacizde bulunan kişi ifadesinin ardından serbest kaldı.’’

İ.D.'nin emniyetteki ifadesi şöyle;

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