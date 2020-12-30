Market çalışanı gencin isyanı gündem oldu: "Sen pirzola yerken ben simit yer miyim?"

Market çalışanı genç, ekonomik sıkıntılar sebebiyle isyan etti. Gencin "Sen pirzola yerken ben simit yer miyim? Böyle bir hak, hukuk var mı?" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Halk TV muhabirine konuşan genç şunları söyledi:

"Bir 5 litrelik yağ 61 lira. Ben market personeliyim. Bu 61 lira olan yağ 2021’de 70 liraya kadar çıkacak. Daha önce ‘Simit yiyin’ demişlerdi. Ben simit yiyeyim sen ne yiyeceksin? Sen pirzola yerken ben simit yer miyim? Böyle bir hak hukuk var mı? Ben pantolon alırken 5 defa düşünüyorum. Bir 400 gram mama 65 lira. Açlık sınırı diyorlar, ne vereceksin bebeğe çoluğa çocuklara. Ben markete girince 100 liradan aşağı çıkamıyorum. Onun haricinde giyim kuşamın… Kendine bakamıyorsun, sosyal faaliyetin yok. Ben Tuzla’da oturuyorum, hastaneye geldim. Hastaneye gelmişken şuraları bir göreyim dedim. Millette alım gücü yok."