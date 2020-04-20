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Mardinlilere gökyüzünden 'evde kal' çağrısı

20 Nisan 2020 10:40

Mardin’de kentin simgelerini uçurtma yapan Zahit Mungan bu kez yeni tip Koronavirüs tedbirleri için uçurtmasını havalandırdı. Mardin'in tarihi evlerinin damına çıkan Mungan, gökyüzünden vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu. 

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs'e karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda yetkililerce sıkça yapılan 'evde kalın' çağrısına Mardinli uçurtma sevdalısı Zahit Mungan da destek verdi. Mungan, tarihi kent Mardin'in motiflerinden yaptığı uçurtmaları gökyüzünde uçurarak vatandaşlara 'evde kalın' çağrısında bulundu. 

Koronavirüs nedeni ile evde kalan çocukların damlarda uçurtmaları ile keyifli bir gün geçirebileceğini kaydeden Mungan, "Mardin yüz yıllarca uçurtma uçurulan bir şehir. Bende insanlar evde kalsın diye uçurtmamı uçuruyorum, sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. Mardin’deki çocukları evlerinde uçurtmalarını yapmaya ve uçurmaya davet ediyorum. " dedi. 

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