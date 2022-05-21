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Mardin’de otomobil, içinde müşteriler olan kafeye girdi: 4 yaralı

21 Mayıs 2022 09:27

Mardin’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bodrum katta bulunan kafeye girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 4 kişi yaralandı

Mardinaraba kafeye girdikaza

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