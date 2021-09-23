Marcus Aral'a saldırının görüntüsü ortaya çıktı; "Kerem'in selamı var' deyip vurdular"

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile yemek yiyen iş insanı Kerem Kamışlı 'yı denize attığı iddiasıyla gündem olan ve Şevval Şahin'in sevgilisi olduğu belirtilen Yiğit Marcus Aral 'ın, İstanbul Taksim’de yere yatırılarak tekme ve yumruklarla saldırıya uğradığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 saldırgan, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Yiğit Marcus Aral'ın ise, “Evime gidiyordum yanıma yaklaşan şahıslar ‘Kerem’in selamı var’ diyerek saldırdı. Kerem’in azmettirdiğini düşünüyorum” dediği öğrenildi.

Pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana gelen olayda, Miss Turkey 2018 yarışması birincisi olan Şevval Şahin ile yemek yiyen iş insanı Kerem Kamışlı’yı denize attığı iddiasıyla gündeme gelen 41 yaşındaki yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, evine gitmek üzere yola koyuldu. Sokakta yürüdüğü esnada Aral’a arkasından yaklaşan 3 şahıs sözlü sataşmada bulundu. Tartışma sonrası Aral koşarak şahıslardan kurtulmaya çalıştı. Ancak saldırgan şahıslar Aral’ı çelme takarak yere düşürdü. Aral, yerde dakikalarca tekme ve yumruklarla dövüldü. Saldırının ardından şahıslar koşarak uzaklaşırken, Aral ise çevredeki yurttaşlar tarafından yerden kaldırıldı. Aral'ın saldırıya uğradığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay sonrası koşarak kaçmaya çalışan 3 kişi, o esnada polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından sorgulanan şahıslar, sokakta kavga ettiklerini ve bu yüzden kaçtıklarını söyledi. Çevrede çalışma yapan ekipler, hemen yan sokakta Aral ile karşılaştı. Aral’ın evine gittiği esnada tanımadığı 3 kişi tarafından saldırıya uğradığını ifade etti.

"Kerem’in selamı var’ diyerek saldırdı; Kerem’in azmettirdiğini düşünüyorum”

Bunun üzerine Ahmet Ç., Bünyamin K. ve Abdurrahman K. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen saldırganların ifadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Yiğit Marcus Aral'ın ise, “Evime gidiyordum yanıma yaklaşan şahıslar ‘Kerem’in selamı var’ diyerek saldırdı. Kerem’in azmettirdiğini düşünüyorum” dediği öğrenildi.