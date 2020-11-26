Maradona'nın unutulmayan şovu

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="vphead"><span class="vpdesc"><span class="vpdesc">Arjantinli efsane futbolcu Diego</span></span><hr /><span class="vpdesc">Armando Maradona'nın ölümünün ardından, Napoli forması giydiği dönemde bir maç öncesi ısınma sırasında müzik eşliğinde yaptığı hareketler sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerinden biri oldu. </span></div>\n<div class="vphead"><strong><span class="vpdesc"> </span></strong></div>\n<div class="vphead"><strong><span class="vpdesc">TIKLAYIN - <a href="https://t24.com.tr/haber/maradona-hayatini-kaybetti,916995">Futbol efsanesi Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti</a></span></strong></div>\n</body>\n</html>