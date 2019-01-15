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Mansur Yavaş'tan seçim klibi: Yavaş yavaş Ankara

15 Ocak 2019 18:10

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın seçim şarkısı ve sloganı belli oldu. Slogan olarak “İzan, Nizam, İrfan” seçilirken, logonun “Mansur: Bereket ve Huzur” olması dikkat çekti. Mansur Yavaş, 1955 yılında Beypazarı'nda dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinden hemen sonra, yerine getirdiği vatani görevi sırasında Nursen Yavaş ile evlendi. Askerliğini tamamladıktan sonra 1986 yılında, Beypazarı'na dönerek serbest avukatlık yapmaya başladı. Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1989-1994 yılları arasında Belediye Meclisi Üyeliği yaptı. 1994 yılında Beypazarı Belediye Başkan Adayı oldu ancak kazanamadı. Serbest avukatlık ve meclis üyeliğine devam eden Yavaş, 18 Nisan 1999 yılında yapılan seçimlerde ikinci kez adaylığını koydu ve %51 oy oranı ile kazanarak, Beypazarı Belediye Başkanı oldu. 28 Mart 2004 yılında yapılan seçimlerde %55 oy ile ikinci kez Belediye Başkanı seçildi. 2009 Yerel Seçimlerinde MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yavaş, %27'lik oy oranı ile dikkatleri üzerine çekti. 30 Mart 2014 yerel seçimlerine CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Yavaş bu seçimde %43.83 oy aldı.

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