Mansur Yavaş, 'Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsü'nü tanıttı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dizelden dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüs üretimini kamuoyuna tanıttı. Hava kirliliğinin bu şekilde önüne geçilebileceğini belirten Yavaş, “Sanayi Bakanlığı’na müracaat ederek onayı aldıktan sonra artık seri üretmenin çaresine bakacağız. Ankara’nın sokaklarında elektrikli otobüsleri göreceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, dizelden dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli ilk otobüs üretimini gerçekleştirdi. Avrupa Birliği’nin 2025 yılında şehir içi dizel toplu taşımayı kaldırma kararının ardından harekete geçen ABB Başkanı, belediye iştiraki BELKA A.Ş. tarafından üretilen 'Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş %100 elektrikli otobüsü'nü kamuoyuna tanıttı.

Söz konusu proje, Avrupa standartlarındaki testleri de başarıyla geçti.

"Hava kirliliği açısından sakıncalıydı"

“Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş %100 elektrikli otobüsü” için düzenlenen tanıtım programına katılan Başkan Yavaş, hava kirliliğinin de önüne geçeceği belirtilen elektrikli otobüse ilişkin şöyle dedi;

“Eski bir otobüsün tamamen elektrikli hale gelmesinin dönüşümünü sağladık. Eski otobüsler hem hava kirliliği hem yakıt tüketimi açısından Ankara için son derece sakıncalıydı. Çünkü Ankara’da çok araç kullanılması ve diğer sebeplerden dolayı zaman zaman hava kirliliği yaşanıyor. Şu anda testler Avrupa standartlarına göre tamamlandı. Sanayi Bakanlığı’na müracaat ederek onayı aldıktan sonra artık seri üretmenin çaresine bakacağız. Bundan sonra Ankara’nın sokaklarında elektrikli otobüsleri inşallah göreceğiz.”

Yurt dışından gelen bütün parçaların ülkede üretilmesi için çalışmaların süreceğini aktaran Yavaş, “Güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Üniversiteler ve iş dünyasıyla görüşmek suretiyle kapasiteyi daha da artırarak, inşallah bir an evvel elektrikli dönüşümün sağlanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Fiyatı bir otobüsün 3'te 1'i"

BELKA A.Ş. Genel Müdürü Dursun Çiçek ise, Türkiye’de ilk defa 16 yaşında eski bir otobüsün yüzde 100 elektrikli arabaya dönüştüğü bilgisini verdi: “Bu çalışma, 10-15 yıl kullanım süresi dolmuş, ağır bakım süreçleri başlamış toplu taşıma araçları ve özel sektörün elindeki benzer toplu taşıma ve her segment servis araçlarına da kolayca uygulanabilecek. Yol testlerinde otobüsümüz ile 300 km menzilli ideal koşullarda ise 400 km’yi de bulduk. 3 saatte tam şarj oluyor. Bu şarj bir günden daha fazla yetebiliyor. Otobüsümüzün kabaca maliyeti yerli bir otobüsün 3’te 1 fiyatına denk geliyor. Yakıt olarak aynı segment aynı yaştaki dizel otobüse göre 5’te 1 yakıt maliyeti var.”

"İlk şirket olacak"

Çiçek, sözlerini şöyle noktaladı: “Sıfır elektrikli otobüs maliyetinin 3’te 1 maliyetine yüzde 100 elektrikli otobüs dönüştürülürken, dizel otobüsün elektrikli otobüse dönüşümünde sadece yakıt farkı ise 3,5 yılda kendini amorti etme özelliğine sahip. Dönüşüm işleminden sonra kullanım ömürleri 15 yıl uzayan ve yüzde 80’e yakın yakıt tasarrufu sağlayan otobüsler, gece şarjıyla birlikte 3-4 saatlik şarjla yaklaşık 300 ila 400 kilometre yol yapabiliyor. Testler sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi BELKA Atölyesi, yüzde 100 elektrikli dönüşüm tadilat yetkisi almış ilk şirket olacak.”