Mansur Yavaş'tan dijital belediyecilik paylaşımı: BLD Digital 4.0 Sezon 1, Bölüm 1

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıların fikir, öneri ve taleplerini iletebilmeleri için kurulan dijital belediyecilik hizmetine ilişkin bir paylaşım yaptı.

“Söz Hakkı” ile “Başkent Genç” platformları üzerinden gönderilen bir öneriyi ve buna verdiği yanıtı paylaşan Yavaş, "Sevgili evlatlarım, fikir videolarınızı Başkent Mobil'e yükleyin, yarınları beraber inşa edelim" dedi.

Ankaralıların kent yönetimine katılmalarını sağlamayı amaçlayan projeyi "BLD Digital 4.0" ifadeleriyle nitelendiren Yavaş, paylaştığı videoyu, "BLD Digital 4.0 Sezon 1, Bölüm 1" ifadeleriyle paylaştı.

Videoda, bir genç parklara mini kütüphane yapılmasını istedğini söylerken, Yavaş proje için harekete geçeceklerini ifade etti.

"Söz Hakkı” platformu ile 7’den 70’e tüm Ankaralıların nerede oturduğundan eğitim durumuna, mesleğinden yaşadığı ilçeye kadar birçok soru sorularak Başkent’in demografik verilerinin oluşmasına da katkıda bulunulacak. ‘Söz Hakkı’ modülü üzerinden verilecek yanıtlarla kişilere bildirimler yapılacak. Bu sayede örneğin hem Keçiören’de oturan emekli kadınların temel istekleri ve ihtiyaçlarının ne olduğu tespit edilebilecek hem de kendi bölgelerinde bulunan bir araziye ne yapılacağına kendileri karar verebilecek.

TIKLAYIN - 'Yükleniyor' sembolü 'BLD 4.0' paylaşımı yapan Mansur Yavaş ayrıntıları paylaştı: "Hazırsak, başlayalım"