'Yükleniyor' sembolü 'BLD 4.0' paylaşımı yapan Mansur Yavaş ayrıntıları paylaştı: "Hazırsak, başlayalım"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün yaptığı 'BLD 4.0' paylaşımının ayrıntılarını paylaştı. Kişisel Twitter hesabından paylaştığı video ile dijital belediyecilik hizmetini duyuran Yavaş, paylaşımına "Hazırsak, başlayalım" notunu ekledi. Proje ile birlikte kente yapılacak projelerin karar süreçlerinde Ankaralılar da yer alabilecek.

Yavaş'ın dün paylaştığı 'BLD 4.0' videosunun ayrıntılarına yer verilen videoda, “Artık dijital katılımcılık ile bütçeyi yönetecek, yaşadığınız şehrin projelerini belirleyeceksiniz" denildi.

Video'da ayrıca eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı ve belediyeye maliyeti 750 milyon dolar olan ancak kapanan Anka Park hatırlatılarak "Anka Park'a ne yapılacağına siz karar vermek ister misiniz?" diye soruldu.

Uygulama ile Ankaralıların fikir, öneri ve taleplerini iletebilmeleri için dijital ortamda “Söz Hakkı” ile “Başkent Genç” platformları üzerinden kent yönetimine katılmalarını sağlamayı amaçlanıyor.

"Söz Hakkı” platformu ile 7’den 70’e tüm Ankaralıların nerede oturduğundan eğitim durumuna, mesleğinden yaşadığı ilçeye kadar birçok soru sorularak Başkent’in demografik verilerinin oluşmasına da katkıda bulunulacak. ‘Söz Hakkı’ modülü üzerinden verilecek yanıtlarla kişilere bildirimler yapılacak. Bu sayede örneğin hem Keçiören’de oturan emekli kadınların temel istekleri ve ihtiyaçlarının ne olduğu tespit edilebilecek hem de kendi bölgelerinde bulunan bir araziye ne yapılacağına kendileri karar verebilecek.

TIKLAYIN - Mansur Yavaş'tan merak uyandıran 'BLD 4.0' paylaşımı