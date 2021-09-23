Mansur Yavaş: Üniversite eğitimi için gelen evlatlarımızı şehrimize adım atar atmaz AŞTİ'de karşılıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversite okumak için Ankara'ya gelen öğrencileri AŞTİ şehirlerarası otobüs terminalinde karşıladıklarını duyurarak, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini belirtti.

Mansur Yavaş, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Ankara’ya gelen öğrencilerin yurtlara yerleştirilmeye başladığını söyledi.

Yavaş’ın paylaşımı şöyle:

“Ankara'ya üniversite eğitimi için gelen evlatlarımızı şehrimize adım atar atmaz AŞTİ'de karşılıyoruz. Bugüne dek 3 binden fazla başvuru aldık, öğrencilerimizi yurtlara yerleştiriyoruz. Zihinlerinizi sadece hayalleriniz meşgul etsin diye elimden geleni yapmayı sürdüreceğim”

Öğrenci velileri uygulamadan memnun

Yurda yerleşen bir öğrencinin velisi, “Bugün yerleştik. Kızımızı teslim edeceğiz, artık onların kızı oldu” diyerek verilen imkân için teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi yurtlarına yerleşen öğrenciler ile buluşan Yavaş, “Ankara’ya hoş geldiniz. Bize emanetsiniz, her şeyiniz bize ait” dedi. Öğrencileri güvenli yurtlara yerleştireceklerini söyleyen Yavaş, ihtiyaçların da karşılanacağını belirtti.