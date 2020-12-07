Mansur Yavaş: Ankara'yı sıfır lira borçlandırdım; Gökçek döneminden 3 katrilyonluk yolsuzluk dosyası savcılıkta

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, AKP ve MHP Belediye Meclis Üyeleri'nin iddialarına tek tek rakamlarla yanıt vererek "Elimizdeki 3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik, kendime 'Çalıyor ama çalışıyor' dedirtmeyeceğim" dedi.

Mansur Yavaş, Ankara Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse'nin, kendisi hakkındaki iddialarına Meclis toplantısında yanıt verdi. "Para benim değil, Ankara halkının parası" diyen Yavaş, "Şimdi bekliyoruz Ak Parti Grubu'ndan, bu belgeler savcılığa intikal ettirilmiştir. Bu para Ankara'nın parasıysa, yok edilen para da tüyü bitmeyen yetimin hakkıysa, ben Ak Parti Grubu'nu hesabını sormak için dosyaya müdahil talebiyle başvurmalarını bekliyorum. Mansur Yavaş döneminde böyle bir şey olmayacak, kendi dönemimizin zengini yok" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aralık ayı ilk toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP’li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin önergesini, “Süresi içinde verilmedi” gerekçesiyle kabul etmedi.

Bunun üzerine AKP ve MHP Grupları salonu terk etti. Mansur Yavaş sunumunda "AKP'li üyeler lafı ortaya atıp kenara çekiliyor, faaliyet raporunda da aynısını yaptılar. Biz çoğunluğuz, biz istediğimizi yaparız, tüm belediye başkanlarını konuşturup insicamı bozmak istiyor. Mansur Yavaş'ın kendilerine verdiği cevapları engellemek istiyorlar. O nedenle faaliyet raporu görüşmelerini sabah saat 5'e kadar sürdürdüler" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mansur Yavaş dönemindeki yaptığı harcamalarla ilgili AKP ve MHP Grubu'nun iddialarına yanıt veren Yavaş, şunları söyledi:

"Eskiden bir asfalt yapılır, yanına pankart asılırdı"

"Şov yapmıyoruz, reklam yapmıyoruz. Biz şov yapmıyoruz. Mansur Yavaş ne yaptı derken batık bazı projeleri, Anka Parkı'nı, kapıları arıyorlar, bunları bekliyor bizden galiba. Bizde bu yok. Önce Ankara halkının sağlığı diyoruz. Eskiden bir asfalt yapılır, yanına pankart asılırdı. Ahşap çalışmalarına 1 buçuk milyon harcadığımızı söylüyorlar. Maliyetini söylüyorum; sıfır. Belediyede çalışan, maaşından başka geliri olmayan bir arkadaşımız yaptı.

Heykel belediyeciliği' diyorlar. Heykel belediyeciliğini kim yaptı, Mamak Belediye Başkanı olsaydı 'Döner heykelini' soracaktım. Ankara'nın tarihi ve kültürüyle alakası olmayan heykeller diktiler, bir de sanatçılarımızın yaptıkları heykellere laf ediyorlar. Genelkurmay Kavşağı'nda kol saati heykeli vardı. İnşallah bir gün onu neden oraya koyduklarını birileri sorar. Belediye sanat eseri de yapar. Ama herkesin sanattan anladığı bir şey var. Onlar sanat deyince şişme, plastik, Çin malları düşünüyor. Herkesin sanat anlayışı farklı."

"İtibarınız olmasını istiyorsanız..."

"Sosyal medyayı, Ankara halkını bilgilendirmek, bir şeyi anmak, bilgi vermek için kullanıyoruz. Takipçilerimize hakaret etmiyoruz. Sadece hakaret edenler hukuka gönderiliyor. Haricinde yaptığımız her şey çalışmalarımızın duyurulması. Diyorlar ya sosyal medya algısı yapıyorsunuz. Buradan sesleniyorum. İtibarınız olmasını istiyorsanız, kentin hiçbir yerine fotoğrafınızı asmayacaksınız, hesap vereceksiniz, yetim hakkını koruyacaksınız!"

"Ankapark sadece Ankara'ya değil, Türkiye'ye atılmış en büyük kazıktır"

"Tüyü bitmemiş yetimin hakkının nasıl yendiğini bütün millet görüyor. Ankapark'ı açalım para boşa gitmesin diye hükümetle görüşeceğiz demiştik. 111 milyon lira zarar var Ankapark'ta şimdilik. Ankapark'ta ne teminat alınmış, ne sigorta yapılmış. Bugün yarın savcılığa vereceğiz ve rakamları açıklayacağız. Ankapark sadece Ankara'ya değil, Türkiye'ye atılmış en büyük kazıktır. Bu asrın yolsuzluğuna kim sahip çıkıyorsa o vebalin ortağıdır.

30 Ağustos Zafer Parkı evet vardı da kim kullanıyordu, hangi mutlu azınlık kullanıyordu; para tuzağını kaldırdık artık halk kullanıyor. Benim için mahallede oturan halk gidip rahatça kullanabiliyorsa en güzel park o parktır. Kuzey Ankara'nın fıskiyeleri bir tek açılışta çalışmış. Halk nasıl gidecek oraya?"

"Metro yapımı için önceki sisteme göre 24 kat fazla para ödedik"

"Murat Köse'nin herhalde Melih Gökçek ile bir sorunu var. Ya da mevzuatı bilmiyor. Metro ihalelerine başladık. Ekimde sözleşmemizi imzaladık. Sosyal medyada duyurduk. Bunları bilmiyor olabilir mi? Metro yapımı için Ulaştırma Bakanlığı'na seçim öncesine göre 24 kat fazla para ödedik, buna rağmen yapacağız metroyu.

Belediye darda olan kim varsa yanında olmuştur. Sosyal belediyecilikte tarih yazıyoruz. Şimdi Korona olan herkesin kahvaltısı ve akşam yemeği evine gidiyor. 30 bin çocuğa aylık 10 GB internet yükleniyor okusun diye. Köylerde olan çocukların hepsine ücretsiz internet bağlanıyor. Biz aslında şunu yaptık, insanların birbirini görmeden iyilik yapmasını sağladık. Kaç kişinin su parası ödendi. Anlamadıkları şu; 'Bir insan karşılığını almadan neden yardım etsin' diyorlar."

"Murat Köse'ye 'Kaç tane meclis üyeniz şirketlerde yolsuzluk yapmaktan mahkum oldu' diye soracağım ama yüz yüze"

"Ankara'nın en harap yeri itfaiyeydi. Çünkü 600 tane araç alıp, bunların 400'ünü başka yerlere göndermişler. Gelir gelmez insan sağlığı dedik, 300'e yakın itfaiyeci işe aldık. İtfaiyecilerin motivasyonunu hiçbir şekilde azaltmaya hakkınız yok. Bugüne kadar itfaiyeyle ilgili geç kaldınız diye bir şikayet gelmemiştir. İtfaiye istasyonlarını yeniliyoruz, 25 yıldır hiçbir şey yapmamışlar.

Şimdiye kadar yaptığımız bisiklet yolu 24 km. Ankara'da hiç yapılmadı diye, başka yerden örnek vermek ne demek? Türkiye'de ilk Bisiklet Meclisi bizde. İlkokul sorusunu bisiklet yolunu soranlara biz soralım: 25 yılda 0 metre bisiklet yolu yapılırsa, 100 yılda kaç kilometre yapılır? "

"Ankara halkını zengin edeceğiz, en büyük projemiz budur"

"Yıllardır pahalı su satarak aldığınız paraları götürdünüz vatandaşa dağıttınız, dediniz ki 'Biz yardımcı oluyoruz. Şimdi 10 tona kadar suyu sosyal destek alanlara 10 liraya verelim. 10 tona kadar olanlara da kademeli yapalım diyoruz. Başka türlü nasıl su tasarrufu yapacağız? Ankara halkını zengin edeceğiz, en büyük projemiz budur.

Mamak-Gölbaşı su hattının ihalesini gerçekleştirdik, 20 Kasım'da sözleşme imzalandı. Yer teslimi yapıldı ve çalışmalar devam ediyor. Yıllardır Mamak'ta sel olur, evleri su basar. Yapmadılar, gerek duymadılar. Evlerini su basan garibanlardı. Gelir gelmez buradaki altyapıyı değiştirmeye başladık. Mamak Belediyesi bize asfalt nerede diye soruyorlar. Önce alt yapı yapılmalı sonra asfalt! "

"Ankara halkını sıfır lira borçlandırdık; daha 1 kuruş kredi kullanmadım"

"1000'den fazla ihaleyi canlı yayınladık; halk şimdi alıştı 'nerede' diye soruyor. Belediye şirketlerine eskiden ihale veriliyordu, onlar da başkalarına dağıtıyordu. Gelir gelmez genelge yayınladık, herkes ihaleleri canlı yayınlayacak diye. Yayınlanmayan 53 ihale hakkında Teftiş Kurulu'na inceleme talimatı verilmiştir. İhalelerin sosyal medyada yayınlanma oranı yüzde 95'tir.

Gelin bütün günah organizasyonlarının üstüne hep beraber gidelim. Onlarca suç duyurusunu hep beraber takip edelim. Kimse hesabını soramayacak olsak bile, çocuklarımızın yüzüne bakabilelim. 'Mansur Yavaş kendini veya yakınlarını zengin ettiğini duydunuz mu' diye onların yüzüne sormak isterdim. Kendime 'Çalıyor ama çalışıyor' dedirtmeyeceğim."