Manifesto fragman

Julian Rosefeldt'in yönettiği ve Oscarlı oyuncu Cate Blanchett'in canlandırdığı 13 ayrı karakterle sanat tarihinde yer edinmiş manifestoları odağına alan "Manifesto" izleyici ile buluşacak. Berlinli sanatçı Julian Rosefeldt'in son çalışması olan filmde, 21. yüzyılda sanat tarihine yön vermiş Pop Art, Fütürizm, Dadaizm, Dogma 95 ve Minimalizm gibi tüm dünyada kabul görmüş manifestolar, Cate Blanchett'in canlandırdığı karakterlerde beyaz perdeye taşınıyor. Avustralyalı usta oyuncu Cate Blanchett, evsiz bir adam, bir ilkokul öğretmeni, bir borsacı, bir vaiz, bir haber spikeri ve birbirinden farklı karakterleri canlandırdığı bu filmde çok yönlülüğünü ortaya koyuyor