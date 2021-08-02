Manavgatlı muhtar, Erdoğan'ın ziyaretini anlattı: 'Mesela 500 bin TL'lik masrafınız varsa, 300 bini ödenecek 200 bini kredi verilecek' dedi

Antalya'da Manavgat yangınından etkilenen Kalemler Köyü Muhtarı Mustafa Cansız, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın köylerine ziyaretinde, kendilerine; “Mesela 500 milyarlık (bin liralık) masraf varsa, onun 300 milyarını (bin lirasını) biz karşılayacağız. 200 milyarını da (bin lirasını da) kredi olarak 2 yıl ödeme yapmadan, 2 yıldan sonra 500-500 kira öder gibi ödeyeceksiniz” dediğini söyledi.

Manavgat'taki maddi zararın büyük olduğunu söyleyen Cansız, kredi olarak verilecek maddi yardım için ''Duyarlı insanlarımız yardımcı olursa memnun oluruz yani. Karşılayamayan insanlar çok, evi traktörü yananlara ödenecek tamam ama burada zar zor geçinenler vardır'' dedi.

Cansız, belediyelerin ve kurumların kendilerine her konuda yardımcı olmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.