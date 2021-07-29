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Manavgat’taki yangında çiftliğini ve evini kaybeden Tuğba Özay, gözyaşları içinde yardım istedi

29 Temmuz 2021 11:01

Antalya Manavgat'ta dün başlayan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Bir çok ev tahliye edildi. Yangından eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar gördü.

İlk uçakla Antalya'ya giden Tuğba Özay, sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yardım istedi:

" Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor... nolur sesimizi duyurun" diyen Özay, "Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Nolur sesimizi duyurun. Yanıyor çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor. Yangın uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor" dedi. 

TIKLAYIN: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını: Alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı

TIKLAYIN - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Tam zamanında müdahale edildiği için yangının turizm bölgelerine sıçraması engellendi

 

 
 

 

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