Manavgat’taki yangında çiftliğini ve evini kaybeden Tuğba Özay, gözyaşları içinde yardım istedi

Antalya Manavgat'ta dün başlayan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Bir çok ev tahliye edildi. Yangından eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar gördü.

İlk uçakla Antalya'ya giden Tuğba Özay, sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yardım istedi:

" Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor... nolur sesimizi duyurun" diyen Özay, "Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Nolur sesimizi duyurun. Yanıyor çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor. Yangın uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor" dedi.

