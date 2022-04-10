Malatya'daki depremde dikkat çeken görüntü: Toz bulutu oluştu

Malatya’nın Pütürge ilçesinde dün meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sırasında büyük bir toz bulutu oluştu. 6,72 km derinlikte gerçekleşen deprem sırasında oluşan çarpıcı görüntüleri vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde deprem sonrası dağlarda toz bulutunun kalktığı görülüyor.

Saat 17.02’de meydana gelen depremde herhangi bir yaralanma ve hasar meydana gelmezken, deprem anına ait ortaya çıkan görüntüler ise yaşanan depremin şiddetini gözler önüne serdi.