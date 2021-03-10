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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: Ulaştırma Bakanlığı yüklenicisi görevliler tarihi eser yıkımını belgelememize engel oldu

"Divanhane Karakolu yıkımının özeti"

10 Mart 2021 09:27

İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Divanhane Karakolu'nun yıkımını belgelemek üzere alana giden görevlilerin, Ulaştırma Bakanlığı yüklenicisi HaliçPort güvenlik görevlileri tarafından engellendiğini belirtti. Polat, "Devlet memurunun görevini engelleme suçu nedeniyle yarın savcılığa başvuruyoruz" dedi. 

İstanbul Kasımpaşa’daki Sultan Abdulaziz’in yaptırdığı tarihi Divanhane Karakolu binasının tartışmalı Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi’ne (Haliçport) etki alanında kaldığı ve bu kapsamda yıkıldığı ortaya çıktı. Tüm itirazlara karşın yıkımın sürdüğüne dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesaplarından konuyu duyurdu. 

Polat, son olarak Divanhane Karakolu'nun yıkımını belgelemek isteyen Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) görevlilerinin, Ulaştırma Bakanlığı'nın alt yüklenicisi konumunda olan Haliçport güvenlik görevlileri tarafından engellendiğini ifade ederek bir de video paylaştı. 

"İstanbul’un ortasında tarihi eser yıkımını belgelemek isteyen KUDEB personelimizi sahaya sokmayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yüklenicisi HaliçPort güvenlik görevlileri..." diyeren videoyu paylaşan Polat, "Devlet memurunun görevini engelleme suçu nedeniyle yarın savcılığa başvuruyoruz. Divanhane Karakolu yıkımının özeti..." diye konuştu. 

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TIKLAYIN - İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan tarihi Divanhane Karakolu yıkımına tepki
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