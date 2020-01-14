T24 LogoT24 Logo
Ne Oluyor?

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa yakın tarih yeniden yazılır

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Etyen Mahçupyan Şirin Payzın'a anlattı

14 Ocak 2020 18:22

Gelecek Partisi’nin siyasi hedefi ne? AKP’den farkları ne olacak? Yeni ne söyleyecekler?

Partinin kurucularından Etyen Mahçupyan, Şirin Payzın'ın soruları cevapladı.

Mahçupyan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hırslarının eşiği geçtiğini ve geri dönüş olmadığını' ifade etti. 'Erdoğan'ın MHP'ye bağımlılığının MHP'nin Erdoğan'a bağımlılığından daha fazla' olduğunu söyleyen Mahçupyan, "Erdoğan yalnız kaldığı zaman ve şu andaki gibi çapsız kadroyla yürüdüğünde oradan iyi bir strateji çıkarma şansı yok; bildiği şeyi yapmaya devam edecektir. Ortağını da unutmadan konuşmak lazım. Tek başına karar alma noktasında değil ve artık olmayacak" dedi. 

Mahçupyan, Şirin Payzın'ın "Ahmet Davutoğlu kendi başbakanlık dönemi de dahil olmak üzere şeffaf olarak ne olup bittiğini açıklayacak mı" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Ahmet Davutoğlu kendi bildiklerini ve yaşadıklarını anlatırsa bir gün bütün bu yakın tarih yeniden başka türlü yazılacak. Biliyorum çünkü bazı bölümleri dinledim, ancak anlatmak bana düşmez. Biraz o ortamın da olması gerekiyor, kendisine açık olarak da sormak mümkün.

Bu olay, tek kişinin konuşması üzerinden olmayacaktır. Aynı anda yavaş yavaş tomurcuklanan bir başka ortamın içinde olduğumuzun hissedilmesi lazım. İnsanlar geçmişe bir çizgi çektiğimizi hissettikleri zaman daha fazla konuşacaklardır."

Gelecek Partisi'ni demokrat bir parti olarak tanımlayan Mahçupyan, "Demokrat olmak, başkalarını demokratlığa çağırmak ve bu zeminde ittifaklar kurmak istiyoruz, bunun için çaba sarf edeceğiz ancak 'ben şuyum' diyerek kendimize ideolojik olarak bir kalkan çekmenin mantığı yok" dedi.

İlkelerin uyuşması doğrultusunda her partiyle ittifak yapabileceklerini dile getiren Mahçupyan, "Yüzde 1 alsak da yüzde 51 alsak da değişmeyen bir şey var. Hiçbir parti Türkiye'nin sorunlarını tek başına çözemez. Bu ilke önümüzde duruyor. Başkalarıyla beraber davranmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Bugünkü AKP'yi 'Kendi pilotu tarafından rehin edilmiş bir uçak' olarak tasvir eden Mahçupyan,  "Adı aynı ama karşımızda gördüğümüz başka bir oluşum. MHP ile yapılan iş birliği farklı bir organik yapı üretmiş durumda. AK Parti'ye baktığımda 2002'deki hassasiyetlerinin hiçbirini görmüyorum. Epeyce merkezi otoriter, çevresi oportünist olan bir sosyolojik oluşum" yorumunu yaptı. 

AKP'nin yozlaştığını ve sona gelmeye başladığını dile getiren Mahçupyan, "Yozlaşması bittiği anlamına gelmiyor. Alternatif çıkar ve Türkiye'ye güç belirtisi gösterir güven verirse o zaman sonuna gelmiş demektir" diye konuştu. 

Siyaseti 'iktidara gelme gücü olarak değil bir etkileme mekanizması' olarak gördüğünü ifade eden Mahçupyan, "Türkiyenin geldiği nokta iktidar olmak için siyaset yapmaya değmez. Bunun için uğraşmak ilginç değil. Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yaşadıklarından sonra başka bir şey yapmak istiyor mu istemiyor mu bize ilginç gelen şey bu. Becermek istediğimiz şey bu problematiği ortaya çıkarmak" dedi.  

ETİKETLER

şirin payzıngelecek partisiahmet davutoğlukonuşursayakın tarihAKPerdoğanetyen mehçupyanyeni parti

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Şubat 2020

Suriyelilerin 'sınır'da yaşamı; hava soğuk, çadır yok, sadece umut var

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşulan hareketi

Erdoğan: Kapıları açtıktan sonra geçenlerin sayısı 18 bin oldu; bu süreçte kapıları kapatmayacağız

Başına gaz kapsülü isabet eden sığınmacı hastaneye kaldırıldı

Rusya Uzmanı Yörük Işık: Her şeyi Erdoğan-Putin görüşmesi belirleyecek; Türkiye'ye sınırlı bir tampon bölge bırakılabilir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sığınmacılar, Pazarkule Sınır Kapısı ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon...

Türkiye 'durdurmayacağız' dedi; sığınmacılar, sınıra ve otogarlara akın etti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Osmanlı tarihini değiştirecek iddia: Ertuğrul Gazi'nin babası Gündüz Alp...

Hatay Valiliği İdlib'den '33 şehit' haberi verdi...

İnternete erişim sorunu devam ediyor | NetBlocks: 2016'dan bu...

İdlib'den gelen şehit haberlerinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Türk birliklerinin...

Canlı Blog | 33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sığınmacılar, Pazarkule Sınır Kapısı ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon...

Türkiye 'durdurmayacağız' dedi; sığınmacılar, sınıra ve otogarlara akın etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24