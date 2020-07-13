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Mahallede yaşayanların yüzde 60'ı aynı soyadına sahip olunca...

13 Temmuz 2020 12:22

Trabzon’un Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesi'nde yaşayanların yüzde 60’ı aynı soyadını taşıyor. Mahallede aynı isim ve soy isimden çok sayıda kişinin bulunması nedeniyle zaman zaman veresiye defterleri ve SGK kayıtlarında karışıklık yaşandı.

Mahallede yaşayanların yüzde 60’nın soyadı Can

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yaşar Can, ad ve soyadı benzerliği yüzünden zaman zaman karışıklıklar yaşandığını ifade ederek “Nüfusumuz yazın 800-900 civarında, kışın ise 600 kadar düşüyor. Mahallemizde genelde soyadı Can olan çok var. Yüzde 60’nın soyadı Can. Yüzde 30’u Şahin, yüzde 10’uda değişik soy isimlerden oluşuyor. Mahallemizde ad soyadları aynı olunca zaman zaman karışıklıklar da yaşanıyor. Benim ismimden 4-5 tane var. Uzaktan, yakından akraba olduğumuzdan, birbirimizi de tanıdığımız için karışıklığı hemen çözüyoruz. Bundan yıllar önce bir abimizin ismi, baba ismi, doğum tarihi aynı olunca SGK kayıtlarında karışıklığa neden olmuştu ancak sonradan bu karışıklık çözüldü. Mahallemizden herhangi birine tebligat geldiği zaman ana adı, baba adı, doğum tarihini soruyoruz ona göre yönlendiriyoruz” dedi.

''Sigorta günlerimi halamın oğluna yazmışlar''

Mahalle sakinlerinden Yaşar Can, kendi sigorta primlerini aynı adı ve soyadı taşıyan halasının oğluna yazıldığını kaydederek, ”Mehmet Yaşar Can, amcamın oğlu. Mahallemizde isimler genelde benzer ve çoğunun da soyadı Can. Ben de isim ve soyadımdan dolayı karışıklık yaşadım. Halamın oğlu ile Giresun’da bir şirkette çalışmıştım. Sonradan o bıraktı ben devam etmiştim. Benim ismim de Yaşar Can, onunki de Yaşar Can. Benim sigortamı 5 ay ona yapmışlar, ben sigortasız çalışmıştım. Hastaneye gittiğim zaman sigortamız olmadığını öğrendik. Aslında çalışıyorduk. Bazı yerlerde karışıklıklar olabiliyor” diye konuştu.

''İsim ve soyadları aynı olunca veresiye defteri karıştı''

Mahalle bakkalı Yusuf Can, isim ve soyadı çokluğu yüzünden veresiye defterinde zaman zaman karışıklıklar yaşandığını ifade ederek, ” Kışın nüfusumuz az yazın ise daha fazla. Veresiye defterinde zaman zaman karışıklıklar yaşıyoruz. Bakkalda olmadığım zaman çocuklar örneğin Yaşar yazıyor. Yaşar yazıyor ama hangi Yaşar? Dolayısıyla çocukların okuldan dönmelerini bekliyorum. O arada bazen unutuyoruz ne oluyor bilmiyorum. İnşallah karıştırmamışızdır. Biz hakkımızı helal ettik, inşallah onlar da helal eder. Mesela benim ismim Yusuf soyadım Can. Benim ismim ve soyadımdan bu mahallede 20 tane kadar var. Durum böyle olunca da zaman zaman karışıklıklar da yaşanıyor. Mahallemizde en fazla isimler, Ayşe, Yusuf, Yaşar” diye konuştu. 

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