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Lübnan'daki protestolarda politikacılar için temsili darağacı kuruldu

Protestocular hükümetin istifasını talep etti

10 Ağustos 2020 12:42

Lübnan'ın başkenti Beyrut, 4 Ağustos'ta limanın 12 numaralı deposunda bulunan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu meydana gelen facianın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Ekonomik krizin giderek derinleştiği ülkede protestocular bu kez patlamada ihmali bulunduğu gerekçesiyle hükümeti suçlarken, gösterilere de devam ediyor. Başkent Beyrut'ta devam eden gösterilerde protestocular Şehitler Meydanı'nda bir araya gelerek hükümetin istifasını talep etti. Protestocular, politikacılar için meydanın ortasına temsili dar ağacı kurdu.

TIKLAYIN - Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı

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