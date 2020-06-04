Londra'daki George Floyd protestolarında canlı yayın yapan muhabire saldırı anları

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddetine maruz kalarak ölümü sonrası başlayan gösterileri aktaran bir muhabir canlı yayında saldırıya uğradı. Muhabiri kameraman kurtardı.

ABD’de polis tarafından öldürülen siyahi vatandaş George Floyd’un ölümünün yankıları protestolarla sürüyor. Olayın yaşandığı Minneapolis’te başlayan gösteriler kısa sürede önce diğer şehirlere, ardından da dünyanın dört bir yanındaki ülkelere sıçradı.

Dünya medyası güvenlik güçleri ile eylemcilerin karşı karşıya geldiği anları anbean aktarırken, Avustralya’da yayın yapan ‘Kanal 9’ muhabiri Sophie Walsh, dün (3 Haziran) İngiltere’nin başkenti Londra’daki son durumu Adelaide stüdyolarına aktarıyordu.

Protestoların ekranda gösterildiği sırada Walsh’in sözleri çığlıklarla kesildi. Walsh ekrana tekrar getirildiğinde ufak çaplı bir saldırı atlattığını söyledi. Muhabir o anları, “Bir adam koşarak geldi ve üzerime atladı. Silahı yoktu” sözleriyle anlattı.

Walsh’i kameraman arkadaşı Jason Conduit kurtarırken, kısa süre sonra olay yerine gelen polis zanlıyı gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan saldırganın cebinde tornavida taşıdığı öğrenildi.