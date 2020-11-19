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Lokantalar, restoranlar sadece paket servis yapacak; esnaf dertli: ‘’Cuma gününden sonra işsiziz; kahveyi, çayı paket servisle mi götüreceğiz?"

19 Kasım 2020 18:50

Sahra Bozkurt

Koronavirüs önlemleri kapsamında son yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre tüm restoran, lokanta, kafe gibi işletmeler sabah 10 ile akşam 8 saatlerinde sadece gel-al ya da paket servisi için açık olacak. Genelgenin kapsamından memnun olmayan esnaf T24’e konuştu. Çalışan sayısının yarı yarıya düşeceğini ifade eden esnaf ve çalışanlar cuma gününden itibaren işsiz kalacaklarını söyledi. Paket servisin bazı işletmeler için mümkün olmayacağını da belirten kimi esnaf ‘’Kahveyi, çayı paket servisle mi götüreceğiz?’’ dedi.

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