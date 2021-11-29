Lodos nedeniyle köprüde ilerleyemeyen motokuryelere metrobüsten yardım

Şiddetli lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmekte zorlanan motokuryelere metrobüs şoförleri yardım etti. İki metrobüsün arasında ilerlemeye çalışan 4 motokurye başka bir sürücü tarafından böyle görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, motokuryelere yardım eden metrobüs şoförlerine Twitter'dan teşekkür etti. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Dost yolda belli olur. Lodosun yarattığı olumsuz durumlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Vakalara müdahale eden tüm ekiplere kolaylıklar. Köprüde motokuryelerin rüzgardan etkilenmemesi için yardımcı olan İETT şoförlerimize de ayrıca teşekkürler."

"Dayanışma yaşatır"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık da bu görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak "Dayanışma yaşatır" notunu düştü.