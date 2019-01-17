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Leyla Güven açlık grevinin 71. gününde: Sıvı alımında zorluk çekmeye başladı

17 Ocak 2019 22:26

"Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit koşullarını" protesto eden HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevi bugün 71. gününde. Güven, yaklaşık 10 gündür avukat görüşüne çıkamıyor. En son açlık grevinin 67. gününde annesiyle görüşebilen Sabiha Temizkan, mevcut durumu şöyle anlatıyor: “Görüşmeye çok zor geldi. Benim endişelenmemden korktuğu için geldiğini söyledi. Kendi başına yürüyemiyordu, arkadaşları koluna girdiler görüş kabininden giderken. En son çok iyi gördüğümü söyleyemem annemi.” Avukatların düzenli olarak günde 2 kez görüşe gittiğini kaydeden Temizkan, sağlık durumu nedeniyle Güven'in koğuştan çıkamadığını ve bilginin arkadaşlarından geldiğini belirterek şöyle devam etti: “Durumu çok iyi değil. Artık sıvı alımında zorluk çekmeye başladı. Çok zor çünkü sadece sıvıdan aldığı vitaminlerle ayaktaydı. Ama artık midesi sıvıyı kaldıramıyor; kramplar, mide bulantıları yaşıyor…” Temizkan, annesi Leyla Güven'i ise şöyle anlatıyor: “Annem sadece benim annem değil. Kadınlık vurgusu çok güçlü olan bir kadın. Leyla Güven deyince herkesin aklına çok güçlü bir kadın geliyor. Ben bu kadar kararlı bir şekilde barış savunuculuğu yapan annemi hep kadın kimliğiyle gördüm, hep kadın olarak mücadele etti. Şimdi de öyle. Bir kadın olarak direniş başlattı. Açlık grevi kararını açıklarken bile barış vurgusu yaptı, Barış Annelerinden özür diliyorum dedi. Barışa dair ısrarı onu bu noktaya getirdi ve canını ortaya koydu. Ben kızı olarak ona böyle bir şeyi yapmasından dolayı çok korktuğumu, endişelendiğimi söylediğimde. Ama başka evlatlar da acı çekiyor, başka anneler de ağlıyor diyor ve bunun karşısında çok çaresiz kalıyorum.” Video: Candan Yıldız

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