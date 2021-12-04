Levent Gültekin: Asıl soru; TÜİK'in kapısını açmayan devlet, yarın YSK'nın kapısını açar mı?

Gazeteci Levent Gültekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıları kapatan TÜİK'i eleştirirken "Asıl soru ; TÜİK'in kapısını açmayan devlet, yarın YSK'nın kapısını açar mı?" dedi.

Halk TV'de Murat Sabuncu ile yaptığı 'İki Yorum' programında Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gidişi ve kapılan açılmaması yorumlandı.

Enflasyon rakamlarının memur, işçi ve emeklinin maaşlarına yansıdığını belirten Gültekin, "Milyonlarca insanın emeğini çalan, yüzde 52'lik enflasyonu yüzde 21 yapan iktidar. Yüzde 21'lik oyu yüzde 51 yaparsa ve muhalefet de YSK'nın kapısına giderse ve o kapı açılmazsa ne yapacağız?" diye sordu.

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